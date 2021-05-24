Обсудили бизнес-климат. Андрей Травников провел встречу с представителями «Опоры России»

«Сегодняшняя встреча посвящена системным вопросам. Я с удовольствием ознакомлюсь с вашими предложениями, многие вещи мы с коллегами возьмем на заметку. Если я слышу аргументы в пользу бюджетной эффективности, то мы принимаем решения о выделении финансирования на те или иные проекты», — сказал губернатор.

Участники совещания рассмотрели вопросы обучения рабочим специальностям, развития внутреннего туризма, вовлечения субъектов МСП в реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе, социальных.

Еще одна важная тема – внутрирегиональная кооперация крупных, средних и малых предприятий. «С МАРП мы уже обсуждали эту тему. Знаю, что в других регионах уже есть достаточно успешный опыт реализации подобных проектов. Если мы сможем разработать свои – новосибирские – подходы – готов их поддержать», — подчеркнул Андрей Травников.