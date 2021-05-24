Обсудили бизнес-климат. Андрей Травников провел встречу с представителями «Опоры России»

В том числе был поднят вопрос внутрирегиональной кооперации крупных, средних и малых предприятий.
Участие субъектов малого и среднего бизнеса в формировании социальной инфраструктуры и проектах по благоустройству и другие возможные точки роста малого и среднего предпринимательства (МСП) рассмотрели в Новосибирской области.
Губернатор Андрей Травников, президент Общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Александр Калинин, представители регионального отделения организации обсудили условия для динамичного развития малого и среднего бизнеса в регионе.
Развитие малого и среднего бизнеса, который имеет высокую социальную значимость, является одним из важнейших направлений формирования реального сектора экономики. По состоянию на 10 мая 2021 года в Едином реестре субъектов МСП содержатся сведения о 143251 субъектах малого и среднего предпринимательства Новосибирской области. Численность занятых в этой сфере (с учетом индивидуального предпринимательства) составляет 468,6 тысяч человек.
По итогам 2020 год оборот малых (с микро) и средних предприятий Новосибирской области превысил 1,86 трлн рублей, что составляет более 50% оборота всех организаций нашего региона.
«Сегодняшняя встреча посвящена системным вопросам. Я с удовольствием ознакомлюсь с вашими предложениями, многие вещи мы с коллегами возьмем на заметку. Если я слышу аргументы в пользу бюджетной эффективности, то мы принимаем решения о выделении финансирования на те или иные проекты», — сказал губернатор.
Участники совещания рассмотрели вопросы обучения рабочим специальностям, развития внутреннего туризма, вовлечения субъектов МСП в реализацию крупных инфраструктурных проектов, в том числе, социальных.
Еще одна важная тема – внутрирегиональная кооперация крупных, средних и малых предприятий. «С МАРП мы уже обсуждали эту тему. Знаю, что в других регионах уже есть достаточно успешный опыт реализации подобных проектов. Если мы сможем разработать свои – новосибирские – подходы – готов их поддержать», — подчеркнул Андрей Травников.
Особое внимание – эту тему обозначил, открывая совещание, Александр Калинин, — развитию промышленного производства в сфере МСП.
«Сегодня мы говорим не о проблемах МСП, а о том, что необходимо сделать, чтобы бизнес в Новосибирске динамично развивался. Мы считаем, что Новосибирск может – и должен – быть промышленным центром для малого бизнеса. Для этого нужна комплексная программа стимулирования капитальных вложений, прежде всего в производственный сектор», — сказал президент ООО МСП «Опора России». Также руководитель организации высоко оценил качество работы в регионе Гарантийного фонда и Фонда микрофинансирования МСП.
Фото: архивы пресс-служб
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