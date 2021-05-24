Альтернативный «Холостяк». Популярный блогер из Новосибирска собирается представить собственное реалити

Дава – известный блогер из Новосибирска – планирует представить на телевидении аналог шоу «Холостяк» со своим участием. Об этом он заявил во время музыкальной премии «RU.TV», которую посетил в сопровождении пяти девушек в масках.

Как сообщает Teleprogramma.pro со ссылкой на заявление Давида Манукяна, релиз шоу ожидается в ближайшее время. При этом параллельно на ТНТ транслируется восьмой сезон российской версии «Холостяка», в которой участницы борются за сердце рэпера Тимати. Как два проекта схожей тематики будут соседствовать друг с другом на экранах, пока не раскрывается.

Фото: инстаграм Давы