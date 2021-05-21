Где новосибирцы могут гулять с четвероногими питомцами?

Новосибирские власти назвали территории, где можно и нельзя выгуливать домашних животных. «Определить местами, разрешенными для выгула домашних животных на территории города Новосибирска, площадки для выгула, дрессировки собак, размещенные в соответствии с Правилами благоустройства территории города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469, территории общего пользования, места, определенные правообладателями земельных участков (в случаях осуществления выгула домашних животных лицами, являющимися правообладателями земельных участков)», — говорится в документе.

Далее приводится перечень мест, где горожанам и их питомцам гулять запрещено. Это озелененные зоны отдыха, детские и спортивные площадки, территории образовательных, медицинских организаций, организаций культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики. Кроме того, четвероногих не ждут на рынках, кладбищах, местах проведения массовых мероприятий и пляжах.