Новосибирцы планируют потратить больше 30 тысяч рублей на летний отдых для детей

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру. выяснил, какую сумму жители Новосибирской области готовы потратить на летний отдых своих детей. Отметим, что 36% родителей школьников уже определились с местом отдыха ребенка, 15% детей будут посещать школьный лагерь, 13% поедут в летние, спортивные или языковые лагеря, 3% отправятся отдыхать вместе с родителями по России или за границу. Остальные 25% ребят поедут на дачи или проведут лето в деревне у родственников или в другом городе, 41% детей останутся дома. 3% респондентов еще не определились, чем дети займутся на летних каникулах.

Аналитики сообщают, что в среднем родителям, решившим оплатить детям путевку в лагерь, пришлось потратить более 30 000 рублей. Таким образом, летом этого года детский отдых обойдется гражданам примерно в одну среднюю российскую зарплату. Самую большую сумму потратят родители в Москве – более 42 000 рублей, меньше всего в Пскове – около 15 000 рублей. В Новосибирске она составила 31 000 рублей.

В этом году часть расходов на детские путевки россияне смогут покрыть с помощью программы туристического кешбэка, которая запустилась в стране с 15 мая. 68% родителей знают о существовании такой программы, при этом из них лишь менее 20% планируют воспользоваться ее преимуществами.