Андрей Травников встретился с делегацией Республики Узбекистан

Губернатор обсудил с представителями Узбекистана вопросы экономического сотрудничества и взаимодействия в сфере медицины.
Глава региона провел рабочую встречу с делегацией из Узбекистана, которую возглавил советник премьер-министра республики Мехриддин Хайриддинов. В составе делегации – чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов, первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистаа Эркин Мухитдинов, и.о. генерального консула Республики Узбекистан в Новосибирске Тимур Рахманов.
Андрей Травников подчеркнул, что в пандемийный год международные контакты региона хоть и ослабли, но не прекратились, Новосибирская область заинтересована в восстановлении деловых контактов на прежнем уровне. Мехриддин Хайриддинов в свою очередь отметил взаимную заинтересованность в продолжении экономического сотрудничества, а также в усилении взаимодействия в сфере медицины. Особые слова благодарности – за поддержку, которую Новосибирская область оказывала гражданам Республики Узбекистан в период пандемии коронавируса.
Фото: архивы пресс-служб
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