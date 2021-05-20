Андрей Травников встретился с делегацией Республики Узбекистан

Андрей Травников подчеркнул, что в пандемийный год международные контакты региона хоть и ослабли, но не прекратились, Новосибирская область заинтересована в восстановлении деловых контактов на прежнем уровне. Мехриддин Хайриддинов в свою очередь отметил взаимную заинтересованность в продолжении экономического сотрудничества, а также в усилении взаимодействия в сфере медицины. Особые слова благодарности – за поддержку, которую Новосибирская область оказывала гражданам Республики Узбекистан в период пандемии коронавируса.

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