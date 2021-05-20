Purina удвоит охват школьной программы об ответственном отношении к домашним животным

Образовательный проект «Мы – твои друзья» был запущена по инициативе бренда в 2017 году.
Эксперт по питанию и уходу за домашними животными бренд Purina увеличит охват образовательной программы об ответственном отношении к домашним животным «Мы – твои друзья» в Новосибирской области. Трехсторонний меморандум о намерениях по развитию проекта на территории региона был подписан между компанией «Нестле Россия», Министерством образования Новосибирской области и Министерством природных ресурсов Новосибирской области в ходе IV Сибирского эколого-промышленного форума «СибЭкоПром-2021», проходящего в Новосибирске с 19 по 21 мая.
Школьная образовательная программа «Мы – твои друзья» запущена по инициативе бренда Purina в 2017 году и является ключевым проектом в рамках социальной инициативы «Пурина в обществе». Инициатива, призванная сделать мир более открытым и комфортным для домашних питомцев и их хозяев, включает в себя десять обязательств бизнеса перед обществом, в числе которых – обучение детей ответственному отношению к домашним животным. Программа «Мы – твои друзья» (www.pet-school.ru) решает эту задачу в формате внеклассных занятий для школьников 8-11 лет.
В текущем учебном году, начавшемся в сентябре 2020 года, ее участниками стали еще 250 000 школьников и более 12 500 учителей из 30 регионов России. С момента запуска программы в ней приняли и принимают участие уже свыше 620 000 российских школьников. В нашей области программа была запущена в 2019 году. В 2019-2020 гг. участниками проекта стали 10 000 сибирских школьников, а в новом учебном году 2021-2022 года количество детей, посетивших уроки заботы о питомцах, планируется увеличить вдвое.
Чтобы повысить качество жизни домашних питомцев и тех, кто их любит, «Нестле Пурина ПетКер» также реализует в Новосибирской области инвестиционный проект строительства новой фабрики по производству высококачественных кормов для собак и кошек. Запуск первых производственных линий намечен на 2023 год, планируемый объем инвестиций – 10 миллиардов рублей.
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