Purina удвоит охват школьной программы об ответственном отношении к домашним животным

В текущем учебном году, начавшемся в сентябре 2020 года, ее участниками стали еще 250 000 школьников и более 12 500 учителей из 30 регионов России. С момента запуска программы в ней приняли и принимают участие уже свыше 620 000 российских школьников. В нашей области программа была запущена в 2019 году. В 2019-2020 гг. участниками проекта стали 10 000 сибирских школьников, а в новом учебном году 2021-2022 года количество детей, посетивших уроки заботы о питомцах, планируется увеличить вдвое.

Программа «Мы – твои друзья» учит детей доброму, ответственному отношению к питомцам

Чтобы повысить качество жизни домашних питомцев и тех, кто их любит, «Нестле Пурина ПетКер» также реализует в Новосибирской области инвестиционный проект строительства новой фабрики по производству высококачественных кормов для собак и кошек. Запуск первых производственных линий намечен на 2023 год, планируемый объем инвестиций – 10 миллиардов рублей.