Вакцинацию против COVID-19 могут сделать обязательной. О такой перспективе сообщил Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что иногда в интересах защиты подавляющего большинства населения такие решения, как вакцинация, могут носить обязательный характер. «Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственныx интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть измененo в пользу обязательности», - сказал он на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума.

Медведев добавил, что это является вопросом «соразмерности ценностей»: с одной стороны, ценности отдельной жизни, а с другой стороны - защиты всего населения: «И на эти темы и юристам, и, конечно, людям, которые непосредственно, практически занимаются вакцинацией, придется еще давать свои ответы».