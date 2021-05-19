Благодаря BI-платформе любой житель страны сможет узнать статистику по предстоящей переписи населения

Как сообщили в Росстате, для сбора данных переписчиками будут применяться мобильные устройства – уникальные российские планшеты. Они позволят быстрее и точнее заполнять электронные переписные листы. Обезличенные данные будут передаваться для обработки и анализа на специальную BI-платформу (от business intelligence – бизнес-аналитика, англ.). Впоследствии платформа станет витриной широких статистических данных, в том числе результатов переписи населения, позволит получать подробную и наглядную статистику по любому региону и муниципалитету, создавать графики. Доступ к ней будет открыт через интернет для всех россиян.

Также ключевым нововведением Всероссийской переписи населения-2021 станет возможность каждого гражданина России переписаться дистанционно – через портал Госуслуг. Переписаться самостоятельно россияне смогут любым удобным способом: с домашнего или рабочего компьютера с выходом в сеть, через приложение в смартфоне, либо заполнить электронный переписной лист на компьютере в одном из центров «Мои документы». В связи с резким ростом спроса на государственные интернет-сервисы, по сообщениям Минцифры РФ, уже увеличены мощности портала Госуслуг и всей системы электронного взаимодействия ведомств.

Проведенный в августе 2020 года соцопрос ВЦИОМ показал, что каждый второй опрошенный уже знает о дистанционном варианте переписи. Наиболее просвещенными оказались молодые люди в возрасте 18-24 лет – 76% из них сообщили, что в курсе такой опции. По данным исследования компании Ipsos Comcon, 52% опрошенных россиян проявляют интерес к участию в переписи онлайн.