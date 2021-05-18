Всех учителей Новосибирской области нужно привить от коронавируса. Андрей Травников напомнил о приоритетной вакцинации педагогического состава

В ходе оперативного совещания глава региона напомнил министру образования о необходимости привить от COVID-19 всех педагогов – к началу школьных экзаменов учителя должны быть здоровы. Андрей Травников поинтересовался - все ли педагоги сделали прививки от коронавируса? «Нет не все, но мы идем в графике», – ответил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Губернатор подчеркнул, что педагогов нужно вакцинировать в перовую очередь. «Как мы ранее договаривались, перед государственными экзаменами все педагоги должны быть в строю», – отметил он.

Министр здравоохранения Константин Хальзов в своем отчете на оперативном совещании сказал: «Продолжается вакцинации от коронавирусной инфекции. На территорию поступило 344 223 дозы вакцины. Первым компонентом вакцины привито 253 020 человек, двукратно – 178 651 человек. В первую неделю после праздников в среднем выполнялось более 10 тысяч вакцинаций за сутки». Министр напомнил, что в Новосибирской области работает 92 пункта вакцинации, задействовано 87 прививочных бригад.