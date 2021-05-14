В упрощенном порядке. Правила получения налогового вычета изменятся с 21 мая

Раньше процедура получения налогового вычета была сложнее и дольше. Для возврата денег налогоплательщик заполнял декларацию по форме 3-НДФЛ и собирал документы, подтверждающие право на вычет. Ждать денег приходилось до четырех месяцев: три месяца налоговая могла проверять документы и еще месяц уходил на возврат. Благодаря новым правилам процесс будет проходить в два раза быстрее и без бюрократии. Нужен только аккаунт в «Личном кабинете налогоплательщика».

С 21 мая 2021 года банки смогут добровольно присоединиться к информационному обмену с налоговой, все данные для вычета ФНС будет получать сама. Больше не надо собирать справки и квитанции — все это будет у налоговой. Если у налогоплательщика есть право на вычет, предзаполненное заявление появится у него в личном кабинете — останется указать реквизиты счета, куда перечислять деньги. Ограничения по вычетам при этом не меняются: налоговый вычет получат те, кто платит НДФЛ, и с суммы не более 2 миллионов рублей.

Сколько времени уйдет на получение упрощенного налогового вычета?

Примерно полтора месяца — один месяц займет камеральная налоговая проверка + 15 дней на возврат средств. Но сроки проверки могут продлить и до трех месяцев, если в налоговой заподозрят какие-то нарушения.

Все ли банки будут предоставлять информацию для упрощенного вычета?

ФНС подчеркивает, что подключение к информационному обмену будет добровольным. Поэтому наверняка эта возможность появится не во всех банках сразу. Перечень банков ФНС опубликует у себя на сайте. Также уточнить возможность упрощенного налогового вычета можно будет в самом банке.

В упрощенном порядке можно получить:⠀

• инвестиционные налоговые вычеты;

• имущественные налоговые вычеты за приобретение недвижимости и уплату процентов по ипотеке.

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Новые правила будут действовать на налоговые вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года. Уже в конце мая можно будет подать заявление на вычет за квартиру, купленную в прошлом году.