Чтобы чувствовать себя счастливыми, новосибирцам нужно зарабатывать 166 тысяч в месяц

Эксперты SuperJob выяснили, что с начала года индекс потребительских цен вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину стало нужно больше на 4,2%.

В опросе участвовали представители экономически активного населения из всех округов РФ. В результате опроса выяснилось, что жителям Новосибирска нужно зарабатывать в среднем 166 тысяч рублей ежемесячно, чтобы чувствовать себя счастливыми. В сравнении с данными января, запросы у сибиряков стали более скромными, счастье «подешевело» на 4 тысячи рублей.

Отметим, что жителям Новосибирской области в возрасте до 24 лет для счастья достаточно 130 тысяч рублей в месяц, людям в возрасте 35-44 лет – 198 тысяч рублей. Самые скромные запросы встречались у людей с зарплатой до 30 тысяч рублей. Для них достаточно 123 тысяч ежемесячного дохода. В то же время Сибирякам с зарплатой от 80 тысяч для счастья нужно 240 тысяч рублей.

