Свободу чихуахуа! Зооактивисты спасли 77 собак, которые жили у бездушной хозяйки

Зооволонтеры буквально с боем спасли 77 чихуахуа-мини из собачьего концлагеря, который устроила жительница Новосибирска в квартире на улице Тамбовской. По их словам, концлагерь устроила заводчица, решившая заработать на разведении животных. При этом условия содержания и здоровье четвероногих ее не волновали: 77 чихуахуа были вынуждены сидеть в двух душных комнатах с наглухо занавешенными окнами.

«Собаки все в запущенном состоянии, с больными глазами, зубами, с прокусанными головами, ушами», – отметили волонтеры. Безответственного собаковода зоозащитники прозвали «плодилкой». Она появлялась в квартире раз в день только для того, чтобы напоить собак и накормить их кормом для лабрадоров. «Как малыши его грызли, непонятно», – сокрушаются зоозащитники. Им пришлось вести долгие переговоры с хозяйкой, чтобы вызволить животных. Женщина согласилась добровольно передать 50 собак – старых и больных, на которых, по ее словам, уже нельзя заработать. Еще 27 питомцев волонтерам пришлось забирать «с боем».

«Все собаки разъехались по передержкам, по приютам, больных сразу доставили по клиникам! – подчеркнули зоозащитники. Адский дом на Тамбовской теперь пуст!».