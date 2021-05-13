Действие детского туристического кешбэка собираются продлить до середины сентября

Ростуризм предлагает в рамках программы туристического кешбэка для детей предусмотреть возможность совершения поездки до 15 сентября 2021 года. Проект соответствующего постановления правительства РФ, разработанный ведомством, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что выплаты в рамках программы детского туристического кешбэка могут составить 50% от стоимости путевки. «Выплата осуществляется в размере 50% стоимости одной туристской услуги, но не более 20 тыс. рублей за одну туристскую услугу», — цитирует РИА Новости документ.

Поездка должна быть оплачена картой МИР. Место отдыха должно работать на объектах стационарного действия с круглосуточным пребыванием детей в течение лагерной смены.

«Предельный кешбэк рассчитан на основе средней стоимости отдыха в детских лагерях на море. При этом стоимость путевки в лагерь не на Юг России существенно ниже. В программе примут участие стационарные детские лагеря с круглосуточным пребыванием. Для этого им необходимо присоединиться к программе. Сейчас как раз идет процесс технического присоединения лагерей к программе, получения ими соответствующих идентификаторов, проведения тестовых транзакций и в целом тестирование всей технической части», – сообщили в Ростуризме.