Выпускные в кругу семьи. Родителям разрешили присутствовать на выпускных в школах и детсадах



В Новосибирске родителям разрешили посещать выпускные в школах и детских садах. Роспотребнадзор подготовил рекомендации для образовательных учреждений. На утренниках в детских садах и выпускных вечерах в школах Бердска и Новосибирска будут соблюдать санитарные нормы. Детсадам разрешили самостоятельно принимать решение относительно регламента мероприятий. Некоторые детские сады объявили о приглашении одного члена семьи на утренник. Всех обяжут надевать маски и бахилы. Кроме того, на входе у всех гостей измерят температуру.