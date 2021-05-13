В новосибирских школах начались проверки антитеррористической защищенности после стрельбы в казанской гимназии

С 12 мая департамент образования мэрии города Новосибирска, отделы образования администраций районов города и силовые структуры проводят внеплановые проверки общеобразовательных организаций по антитеррористической защищенности. Проверено более 30 школ.

Департамент образования потребовал от руководства школ провести дополнительные инструктажи с лицами, ответственными за пропускной режим, об обязательном использовании рамок металлодетекторов (в том числе ручных), с охранниками учреждений образования – по вопросам повышения бдительности, усиления пропускного режима в школах, а также о необходимости обращать особое внимание на посетителей, вызывающих подозрение своим поведением, и учеников, имеющих несоответствующую размеру тела одежду, а также исключить проникновение посторонних лиц в помещения образовательных организаций.



Для учеников старших классов необходимо провести групповые занятия с педагогами-психологами по выявлению групп риска по деструктивному поведению, а также на классных часах, родительских собраниях и индивидуальных консультациях рассмотреть случай, произошедший в одной из школ города Казани, и рекомендовать родителям усилить контроль над детьми, а также довести информацию о службах оказания экстренной психологической помощи.



Кроме того, в школах будут проведены дополнительные индивидуальные занятия с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета в органах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних.

Образовательным учреждениям необходимо обратить особое внимание на выполнение мер охранных мероприятий:

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• проверить уровень подготовленности охранников, в том числе первичное реагирование на внутренние конфликты, а также работоспособность систем видеонаблюдения;

• запретить охрану учреждений неподготовленными сотрудниками охраны без наличия документов, подтверждающих обучение на соответствующих курсах;

• не оставлять бесконтрольно посетителей, прибывающих в здания учреждений;

• дежурному охраннику ежедневно проверять работоспособность стационарной кнопки тревожной сигнализации (КТС), постоянно иметь носимую КТС на посту охраны и при обходе территории, а также при осмотре прибывающего транспорта, знать радиус действия носимой тревожной кнопки;

• запретить беспрепятственный и бесконтрольный въезд автотранспорта на территорию учреждений образования без надлежащего осмотра и контроля;

• потребовать от руководителей ЧОП ежемесячного инструктажа своих сотрудников по вопросам безопасности с отметкой инструктажа в журналах у сотрудников охраны, соблюдения формы одежды, обязательного наличия лицензии и удостоверения.

• повысить ответственность должностных лиц, назначенных за проведение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждений, а также заместителей директоров школ по воспитательной работе за состояние дисциплины и порядка, обеспечение психологической безопасности обучающихся.

• повысить требования к ежедневно назначаемым дежурным администраторам и преподавателям, особенно во время перерывов между занятиями.

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В настоящее время все школы оснащены рамками металлодетекторов, тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.