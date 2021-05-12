Новосибирская школа не прошла проверку на безопасность, которую устроили после казанской трагедии

Трагедия в казанской гимназии №175 потрясла весь мир. После этого случая родители по всей стране запаниковали: отправив ребенка на учебу, можно не дождаться его домой. В социальных сетях многие новосибирцы признались, что теперь боятся отпускать детей на занятия. Власти решили усилить меры безопасности в школах — проводить психологические сеансы со старшеклассниками с целью выявить подростков с деструктивным поведением, перепроверить всех охранников, переаттестовать их и везде установить тревожные кнопки. И главное — обязать охрану не пропускать посторонних в здание.

Корреспонденты телеканала «Звезда» решили выяснить, так ли исправно соблюдаются новые меры. Они смогли беспрепятственно прошли в одну из школ Новосибирска. Оператор с большой сумкой полчаса ходил по коридорам и никто не остановил его. Никто не поинтересовался, что он здесь делает. Какая именно школа не прошла проверку, телеканал не уточняет. Администрация учреждения не смогла объяснить, как в здание проник посторонний.