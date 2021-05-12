Губернатор Новосибирской области выразил соболезнования родным и близким погибших в казанской школе №175

Глава региона направил телеграмму с соболезнованиями семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии президенту Республики Татарстан Рустаму Минниханову.

В соболезновании, в частности, сказано: «Новосибирцы разделяют с жителями Республики Татарстан боль и скорбь от этой невосполнимой утраты. Невозможно передать словами весь ужас, всю горечь произошедшей трагедии. Новосибирская область рядом с вами в эти тяжелые дни, мы готовы оказать всю необходимую помощь. Искреннее сочувствие родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».