Донорская акция «Помоги делом пройдет в Новосибирске 12 мая

Завтра, 12 мая, в нашем городе состоится донорская акция «Помоги делом». Она будет проходить на площади Ленина с 9:00 до 12:00, для доноров будут работать мобильные лаборатории по забору крови. Все участники получат мороженое, сообщили в пресс-центре мэрии.

Организаторы акции отмечают, что сдавать кровь совершенно безопасно, так же, как и получать ее. Стать донором может тот, кто старше восемнадцати лет, здоров и не имеет жалоб на самочувствие. Для женщин обязателен вес более пятидесяти пяти килограммов, для мужчин – не менее шестидесяти. Из вены у донора берут 450 миллилитров крови, процедура занимает около десяти минут.



