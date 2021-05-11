12 миллионов рублей будет стоить модернизация системы пожаротушения в Новосибирском метрополитене

Новосибирский метрополитен объявил конкурс на обновление системы пожаротушения на двух станция ценой в 12 миллионов рублей. Об этом сообщает BFM-Новосибирск. Систему тушения возгорания обновят на двух станциях – «Площадь Маркса» и «Речной вокзал». На последней работы должны завершить до 1 августа, а на «Площади Маркса» – до 22 ноября.

Как следует из данных конкурсной документации, рабочим предстоит пройти проверку полиции и работать с 8 до 17 часов пять дней в неделю. Гарантийный срок на проведенные работы – год с момента подписания акта приемки выполненных работ. Заявки принимаются до 17 мая, подведение итогов аукциона – 26 мая.

Фото: архивы пресс-служб