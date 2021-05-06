Какие требования новосибирские работодатели чаще всего предъявляют при поиске сотрудников?

Аналитики hh.ru изучили более 20 тысяч вакансий, размещенных в Новосибирской области за последний месяц, и выяснили, какие качества работодатели чаще всего ищут в потенциальных сотрудниках.

На первом месте, что довольно ожидаемо, оказалось знание ПК. Чуть менее популярна коммуникабельность (чаще всего ее ждут от сотрудников отдела продаж, административного персонала и ИТ-специалистов). На третьем месте по частоте упоминаний – стрессоустойчивость.

Кроме того, работодатели ищут в соискателях знание английского языка, аккуратность, пунктуальность, дисциплинированность, умение работать в режиме многозадачности, грамотную устную и письменную речь и быструю обучаемость.