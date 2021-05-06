«Бессмертный полк онлайн» собрал уже свыше 14 тысяч заявок на участие от новосибирцев

В прошлом году на участие в виртуальном шествии «Бессмертный полк онлайн» было подано около трех миллионов заявок из разных стран. Трансляция шла 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире. В этом году онлайн-парад состоится в один день 9 мая. Трансляцию разделят по регионам – жители субъектов смогут увидеть в строю своих близких и земляков.

На сегодня жители Новосибирской области подали более 14 тысяч заявок на участие в акции «Бессмертный полк онлайн». Регистрация продлится до 7 мая. У вас еще есть время рассказать о ваших предках, прошедших Великую Отечественную войну!

Еще есть время подать заявку и увидеть своих родных в строю героев Великой Отечественной войны. Чтобы принять участие в акции, необходимо подать заявку на сайте 2021.polkrf.ru. Авторы одобренных заявок до 7 мая получат уведомление о том, когда именно покажут трансляцию с их героем. Все пользователи по окончании шествия смогут получить фрагменты той части, где демонстрировались фотографии их близких. Повторите заявку прошлого года, если не собираетесь вносить исправления.

Трансляцию онлайн-парада покажут 9 мая на телеканале ОТС, он начнется в 15:00 по местному времени.