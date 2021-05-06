Штрафовать за одуванчики и ромашки на дачном участке все-таки не будут

Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев опроверг информацию о введении штрафов за сорные растения на земельных участках дачников. Депутат пояснил, что эта мера касается только земель сельхозназначения.

Напомним, что ранее юрист компании «Генезис» Татьяна Мацукова рассказала РИА Новостям о штрафах за сорные растения на дачных участках, среди которых одуванчик лекарственный, мята полевая, борщевик Сосновского, осот полевой, ромашка пахучая, чертополохи и амброзии разных видов. Эксперт сослалась на «Перечень сорных растений», определенный постановлением правительства РФ от 18.09.2020 №1482.

По словам Николая Николаева, никаких изменений законодательства в отношении дачников и садоводов не происходило, а документ, на который ссылается Мацукова, не имеет отношения к садоводствам и приусадебным участкам.

