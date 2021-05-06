Шахтеры и летчики будут получать доплату к пенсии с 1 мая

Почти 1000 летчиков и 300 шахтеров, проживающих на территории Новосибирской области, получат доплату к пенсии в беззаявительном порядке с 1 мая 2021 года, сообщает ПФР.

Средний размер доплаты для летчиков на пенсии (в нашем регионе их 929) составит 20 046,96 руб. Для шахтеров (в Новосибирской области 247 человек) прибавка в среднем равна 3 980,72 руб. Доплата будет производиться с 1 мая по 31 июля 2021 года. Индексация будет проводиться каждые три месяца. Необходимое условие для получения доплаты – наличие требуемого социального стажа.

В Пенсионном фонде отмечают, что сумма доплаты устанавливается для каждого получателя индивидуально, с учетом продолжительности специального стажа, среднего заработка, представленного для исчисления доплаты к пенсии, а также с учетом средней заработной платы в России, которая индексируется ежегодно с 1 апреля.

«Доплату получат только те, кто уже не работает по льготным специальностям, дающим право на доплату, – пояснили в ведомстве. – Обращаться в Пенсионный фонд не нужно, так как специалисты ПФР произвели перерасчет указанной доплаты самостоятельно по сведениям, имеющимся в распоряжении территориальных органов ПФР».