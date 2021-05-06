Президент вручил государственные награды 14 новосибирцам

На официальном интернет-портале правовой информации появился документ о вручении государственных наград жителям Новосибирской области. Речь о сотрудниках регионального управления Роспотребнадзора, внесших вклад в борьбу с коронавирусном.

В указе под подписью президента России Владимира Путина упомянуто 14 представителей федеральной службы. Александр Щербатов, руководитель новосибирского управления, за «большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции» получил орден Пирогова. Аналогичных наград удостоились два его заместителя — Лада Самойлова и Наталья Ильяных, а также Антонина Иванова и Жанна Шарова, начальники территориальных отделов в Коченевском и Ордынском районах региона. Кроме того, орденом Пирогова наградили Дарью Таран, начальника отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Шесть старших специалистов отдела управления ведомства — Светлана Вебер, Галина Зимова, Инна Фокина, Светлана Рапохина, Наталья Нолла и Лариса Чурина — получили от главы государства медали Луки Крымского. Также медали присвоены главному специалисту-эксперту отдела Жанаре Тантыбаевой и ведущему специалисту-эксперту отдела Наталье Триппель.