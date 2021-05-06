Собирать грибы и березовый сок стало сложнее

На территории страны вступили в силу два приказа Минприроды, которые касаются правил сбора грибов, а также березового сока и ягод. Теперь для сбора березового сока, в том числе с целью личного употребления, необходимо арендовать участок леса. Собирать сок можно на участках зрелого леса, а начинать заготовку только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

При сборе грибов на продажу также требуется арендовать участок леса. В личных целях можно собирать грибы, ягоды и орехи без договора, но при этом запрещено причинять вред природе. Грибы можно собирать, только срезая их ножом или осторожно выкручивая без нарушения лесной подстилки. Вводится также требование к размерам грибов. Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более полутора сантиметров в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберезовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать двух с половиной сантиметров.

Отметим также, что сбор грибов с токсическим и наркотическим действием грозит уголовной ответственностью – класть их в корзинку строго запрещается.