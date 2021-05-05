Почти полмиллиона новосибирцев приняли участие в «Эстафете патриотизма поколений»

Губернатор Андрей Травников поблагодарил организаторов за вклад в сохранение исторической памяти о Великой Победе и высказал уверенность, что «Эстафета» продолжится и в будущем.
Центральным событием торжественного подведения итогов масштабной акции стала передача ветеранами молодым новосибирцам символического знака — «Пламя эстафеты патриотизма».
«Проект «Эстафета поколений» получился ярким, масштабным и полностью оправдал своё название. Его инициировали наши ветераны, но за эти годы в мероприятия акции были вовлечены все поколения – от мала до велика. И есть уверенность, что эта «Эстафета» не завершится: сколько будет подрастающих поколений патриотов, столько мы будем из рук в руки передавать нашу память — ту самую эстафету, которая защищает нашу историю», — обратился Андрей Травников к участникам торжественного собрания, посвященного акции.
«Эстафета патриотизма поколений» стартовала по инициативе новосибирских ветеранов 22 июня 2016 года. Ее основная идея — сохранить и передать память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла о подвиге, славные традиции подрастающему поколению.
«Эта акция вылилась в мощное патриотическое движение, в которое оказались вовлечены и трудовые коллективы, и школьники, и молодежь», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
По оценкам организаторов, около 400 тысяч новосибирцев хотя бы раз приняли участие в мероприятиях в рамках акции. «Мы предполагали, что за четыре года проведем около 500 мероприятий с общим количеством участников – полторы тысячи. А приняло участие свыше 400 тысяч человек, проведено 11 500 мероприятий, — отметил председатель городского совета ветеранов Владимир Полещук. — Мы доказали, что ветераны передали в надежные руки своих сынов, внуков и правнуков этот огонь Победы».
Фото: архивы пресс-служб
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