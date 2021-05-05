Почти полмиллиона новосибирцев приняли участие в «Эстафете патриотизма поколений»

«Эстафета патриотизма поколений» стартовала по инициативе новосибирских ветеранов 22 июня 2016 года. Ее основная идея — сохранить и передать память участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла о подвиге, славные традиции подрастающему поколению.

«Эта акция вылилась в мощное патриотическое движение, в которое оказались вовлечены и трудовые коллективы, и школьники, и молодежь», — подчеркнул мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

По оценкам организаторов, около 400 тысяч новосибирцев хотя бы раз приняли участие в мероприятиях в рамках акции. «Мы предполагали, что за четыре года проведем около 500 мероприятий с общим количеством участников – полторы тысячи. А приняло участие свыше 400 тысяч человек, проведено 11 500 мероприятий, — отметил председатель городского совета ветеранов Владимир Полещук. — Мы доказали, что ветераны передали в надежные руки своих сынов, внуков и правнуков этот огонь Победы».

Фото: архивы пресс-служб