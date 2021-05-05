Новосибирцы рассказали, какую сумму готовы потратить на свой отпуск

Значительная часть населения Новосибирской области готова потратить на летний отдых больше 50 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса по подбору вакансий hh.ru.

В опросе принимали участие пользователи сайта. Исследование проводилось среди 2307 соискателей работы. По результатам опроса стало известно, что 50 тысяч рублей на отпуск готовы потратить 37% новосибирцев. У 32% респондентов бюджет менее 40 тысяч рублей. Не могут оценить объем своих расходом еще 18% новосибирцев. В путешествие по России отправятся 43% респондентов. Треть участников исследования (30%) проведет свой отпуск на даче.