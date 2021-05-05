Накануне 9 мая заработало «Социальное такси» для новосибирских ветеранов. Поездки в нем бесплатные

В Новосибирске запускают бесплатное такси для ветеранов. Об этом сообщили в департаменте по социальной политике мэрии города. «Ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам, могут бесплатно воспользоваться услугой «Социальное такси». Акция продлится по 15 мая, – прокомментировали в мэрии. – Услуга социального такси предоставляется как легковым, так и специализированным транспортом с санитарной бригадой, креслом-коляской и носилками».

В городской администрации также отметили, что, кроме всего прочего, такси может отвезти к разным значимым объектам города и к местам празднования Дня Победы. Максимальная продолжительность такой поездки составит четыре часа. Чтобы оформить заявку необходимо позвонить по телефону 375-87-87 или 8-800-222-00-50. Заявки принимаются ежедневно с 8:00 утра до 17:00.