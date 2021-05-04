Травы для штрафов. Дачников будут штрафовать за мяту полевую и ромашку пахучую на участке

Штрафы за произрастание на дачном участке одуванчиков, мяты, ромашки и ряда других растений грозят россиянам, сообщает РИА Новости со ссылкой на юриста Татьяну Мацукову. «Перечень сорных растений определен Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 №1482, – комментирует госпожа Мацукова. – К числу сорных растений относятся в частности борщевик Сосновского, мята полевая, осот полевой, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая, чертополохи разных видов, амброзия разных видов».

Законодательство предполагает административную ответственность для дачников, которые не уничтожают сорняки на своих участках. Штраф от 300 до 500 рублей грозит самим дачникам, от 500 до 1000 — должностным лицам, а юридическим – от 5000 до 10 000 рублей.