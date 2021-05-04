Как получать двойную пенсию, рассказали в Совете Федерации

В Совете Федерации объяснили механизм получения двух пенсий одновременно. На выплату в увеличенном размере могу рассчитывать граждане, которые трудились и отчисляли взносы в Пенсионный фонд в 2020 году. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Совет Федерации.

Как отмечает заместитель главы комитета по социальной политике Совфеда Елена Бибикова, для начисления прибавки не важно, сколько времени работал человек в 2020 году. Главное, чтобы за период его трудовой деятельности были уплачены страховые взносы в Пенсионный фонд. По словам госпожи Бибиковой, некоторые россияне уже сейчас получают две пенсии одновременно — военную и по старости. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны также имеют право сразу на две выплаты: по старости и по инвалидности.