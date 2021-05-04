Международная акция «Сад памяти» стартовала в Новосибирской области

Первые высадки деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошли в Новосибирске, Барабинском, Здвинском, Татарском, Чулымском районах.

В городе Новосибирске ребята из социальных центров высадили саженцы деревьев на территории своих учреждений. Каждое дерево – в знак памяти о подвиге великого советского народа в войне за Родину.

К акции уже присоединились школьники, члены школьных лесничеств, волонтеры и просто все желающие жители региона. Массовые высадки пройдут во всех районах области. С местами проведения акции можно познакомиться на сайте садпамяти2021.рф, новости о проведенных мероприятиях можно узнать по официальным хэштегам акции #садпамяти и #садпамяти54.

