Международная акция «Сад памяти» стартовала в Новосибирской области

К акции в преддверии Дня Победы уже присоединились школьники, волонтеры и жители районов области.
Первые высадки деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны прошли в Новосибирске, Барабинском, Здвинском, Татарском, Чулымском районах.
В городе Новосибирске ребята из социальных центров высадили саженцы деревьев на территории своих учреждений. Каждое дерево – в знак памяти о подвиге великого советского народа в войне за Родину.
К акции уже присоединились школьники, члены школьных лесничеств, волонтеры и просто все желающие жители региона. Массовые высадки пройдут во всех районах области. С местами проведения акции можно познакомиться на сайте садпамяти2021.рф, новости о проведенных мероприятиях можно узнать по официальным хэштегам акции #садпамяти и #садпамяти54.
Чтобы принять участие в посадках, необходимо зайти на официальный сайт акции, выбрать регион и ближайшую точку высадки деревьев. Все зарегистрировавшиеся на сайте акции смогут рассказать, кому посвящается высаживаемое дерево. Принять участие в акции можно и в режиме онлайн: нарисовать Сад памяти и выложить публикацию с семейной историей в соцсети с хештегом акции. Также можно высадить дерево у себя на участке, нанести свой личный Сад памяти на карту акции и опубликовать пост в соцсетях, также использовав хештег.
Организаторами акции выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» при поддержке Минприроды России, Рослесхоза. Акция предполагает посадку 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Фото: архивы пресс-служб
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