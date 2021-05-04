По поручению президента дети до 18 лет получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей

Президент Путин поручил правительству в августе единовременно выплатить по десять тысяч рублей семьям, в которых есть дети от шести до восемнадцати лет, пишет РИА «Новости». Особый порядок выплат будет для школьников-инвалидов. Впервые о выплатах президент заявил во время послания Федеральному посланию. О проделанной работе правительство должно будет отчитаться до 1 сентября.

По данным Минтруда, деньги получат 17 миллионов семей с детьми школьного возраста. Чтобы получить 10 тысяч, нужно подать заявление в МФЦ, отделении ПФР или в органах соцзащиты — письменно или онлайн.

Напомним, в послании Федеральному собранию Путин также объявил о введении с июля выплаты в размере 5650 рублей ежемесячно детям из неполных семей в возрасте от восьми до шестнадцати лет.