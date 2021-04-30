Губернатор вручил госнаграды Российской Федерации и награды Новосибирской области

«Приятно, что руководство страны ценит Новосибирскую область, новосибирских тружеников», – отметил Андрей Травников.
Глава области Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив накануне Дня Весны и Труда вручили новосибирцам награды за заслуги в сфере здравоохранения, образования, культуры и искусства; в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; физической культуры и спорта, транспорта.
Глава региона отметил: особенно важно, что среди обладателей высоких государственных наград традиционно много новосибирцев.
«Приятно, что руководство страны ценит Новосибирскую область, новосибирских тружеников. Благодарю вас за существенный, весомый вклад в трудовую славу нашей области и нашей страны», – обратился к участникам торжественной церемонии губернатор.
Накануне праздника Весны и Труда высокую государственную награду – Орден Почета – за большой вклад в развитие науки получил директор Института математики им. С.Л. Соболева СО РАН Сергей Гончаров. Его фундаментальные труды и исследования в передовых областях математической науки получили признание в мировом профессиональном сообществе, позволили создать авторитетную научную школу. Единственный за Уралом Математический центр мирового уровня создается сегодня именно коллективом института математики совместно с НГУ.
Под руководством Сергея Александровича Кривушева – сегодня он награжден Медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности) – технический лицей № 176 Карасукского района Новосибирской области стал региональным ресурсным центром развития образования Новосибирской области, был награжден золотой медалью конкурса «100 лучших школ России». Здесь работают высококвалифицированные педагоги, которые готовят кадры для цифровой экономики, имеют лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Информатика» и «Технология».
Среди награжденных – учителя и ученые, инженеры-технологи и спортивные тренеры, дирижер и ректор, медицинские сестры и машинисты электровозов. Всего государственные награды 30 апреля получил 31 человек, награды Новосибирской области – десять.
Фото: архивы пресс-служб
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