Губернатор вручил госнаграды Российской Федерации и награды Новосибирской области

Глава области Андрей Травников и председатель заксобрания Андрей Шимкив накануне Дня Весны и Труда вручили новосибирцам награды за заслуги в сфере здравоохранения, образования, культуры и искусства; в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; физической культуры и спорта, транспорта.

Глава региона отметил: особенно важно, что среди обладателей высоких государственных наград традиционно много новосибирцев.

«Приятно, что руководство страны ценит Новосибирскую область, новосибирских тружеников. Благодарю вас за существенный, весомый вклад в трудовую славу нашей области и нашей страны», – обратился к участникам торжественной церемонии губернатор.