Новосибирский музыкант Слава Мэрлоу попал в лонг-лист рейтинга «З0 до 30» Forbes

Российский Forbes составил список 100 номинантов на участие в ежегодном рейтинге «З0 до 30». В заключительный топ войдут 30 жителей России в возрасте до 30 лет, признанные самыми перспективными в своей профессии. Категорию «Музыка» представляют десять претендентов, среди них — новосибирский певец, продюсер и битмейкер Слава Мэрлоу.

В Forbes отмечают, что Мэрлоу сделал первые шаги к будущему успеху еще в детстве, когда учился играть на фортепиано и саксофоне. В 16 лет родители Славы подарили ему компьютер за хорошую учебу, после чего он опубликовал на YouTube свое дебютное видео. Окончив школу, музыкант переехал из Новосибирска в Санкт-Петербург, а затем – в Москву, где начал сотрудничать с известными певцами.

«Широкая публика узнала о Марлове, когда он стал писать музыку для рэпера Моргенштерна. Битмейкер делал звук для третьего альбома Моргенштерна «Легендарная пыль» — он стал самым успешным релизом рэпера. Также Марлов спродюсировал трек Cadillac Моргенштерна и другого рэпера — Элджея. Песня возглавила российские чарты на платформах Spotify, Apple Music и в магазине iTunes», — пишут в Forbes.

Вместе со Славой в категорию «Музыка» также попали такие исполнители, как Клава Кока, Imanbek, Хаски, Дора, Niletto, группы IC3PEAK и Cream Soda, дуэт Hammali & Navai. Выбирать самого перспективного из них будут читатели – для этого на странице рейтинга размещено онлайн-голосование.

Фото: инстаграм Славы Мэрлоу