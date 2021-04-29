Острый период коронавирусной пандемии позади. Премьер Мишустин заявил об этом на встрече с представителями думских фракций

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с представителями фракций Госдумы отметил, что страна прошла самый острый период пандемии коронавируса. «В самых сложных ситуациях, когда это было в прошлом году, в острой фазе распространения коронавирусной инфекции, вы в этот непростой период взяли на себя ответственность за выработку решений, которые в итоге помогли нам пережить самую острую часть пандемии, справиться с очень большим объемом задач», — сказал премьер.

Отметим, что за последние сутки в России выявили 7848 случаев заражения ковидом. Это минимальный показатель с 26 сентября. Всего с начала пандемии в стране свыше 4,7 миллиона человек столкнулись с коронавирусом, выздоровели – более 4,4 миллиона, скончались – 109 тысяч.

Фото: архивы пресс-служб