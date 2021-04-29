Четвероногих будут чипировать? Госдума рассмотрит соответствующий законопроект

В Госдуму внесли законопроект об обязательном чипировании питомцев. Авторами документа выступили законодатели из Госсобрания Башкортостана, сообщают РИА Новости. Они предлагают изменить закон об ответственном обращении с животными. В пояснительной записке к документу отмечается, что сейчас такая процедура предусмотрена только ветеринарным законодательством, однако на практике он не реализуется.

Авторы законопроекта считают, что чипирование сделает поиск потерявшегося питомца проще и позволит свободно путешествовать с домашними любимцами. Кроме того, новая норма позволить привлекать к ответственности недобросовестных хозяев, которые выбрасывают на улицу своих питомцев.