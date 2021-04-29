Очень востребованная профессия: за год в девять раз вырос спрос на курьеров в Новосибирске

В списке вакансий от новосибирских работодателей все чаще встречается запрос «Требуется курьер». На фоне взлетевшего спроса на эту «специальность», выросла и средняя зарплата курьера – на 23%. «За год спрос на курьеров в Новосибирске вырос в девять раз, пик пришелся на январь 2021 года. Вместе со спросом в шесть раз выросло и количество откликов на вакансии курьеров. Средняя зарплата курьера в Новосибирске за год выросла на 23% и в марте 2021 года составила 50720 рублей», — такие данные приводит VK Работа совместно с сервисом «Самокат».

В основном курьерами в Новосибирске работают молодые люди в возрасте 18-24 лет. На вакансии курьеров в городе откликается вдвое больше мужчин, чем женщин. При этом количество откликов от женщин на позицию курьера в городе выросло за год в три раза. В целом в России люди с высшим образованием откликаются на вакансии курьеров так же часто, как и со средним специальным.