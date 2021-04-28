Новосибирцы оказались умеренными патриотами. Наш город занял «золотую середину» патриотического рейтинга

Аналитики исследовательского агентства Zoom Market сформировали рейтинг городов с самыми патриотичными россиянами. В топ-22 новосибирцы заняли срединное 11 место.

Рейтинг составили на основе ответов 2640 респондентов со всей страны. Им задавали три вопроса: «Скажите, вы гордитесь тем, что вы являетесь гражданином России? Вас беспокоит будущее и настоящее страны? Вы можете назвать себя патриотом?»

По итогам опроса выяснилось, что больше других родину любят жители Махачкалы, Волгограда и Челябинска. Среди «антипатриотов» – Екатеринбург и Санкт-Петербург, а последнее место, как ни странно, заняли жители Первопрестольной.

В целом исследование показало, что 94% россиян считают себя патриотами. 81% гордятся своей принадлежностью к России, а 67% ответили, что ради интересов страны.даже готовы поступиться своим благополучием.