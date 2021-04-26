Путевки за половину стоимости. Новосибирские родители смогут отправить детей в летние лагеря со скидкой 50%

Родители Новосибирской области этим летом смогут отправить детей на отдых с 50%-й скидкой. Об этом сообщили на оперативном совещании в региональном правительстве 26 апреля. Напомним, что в послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил возвращать родителям половину стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов отметил, что уже определен оператор технологии – Федеральное агентство по туризму. При приобретении путевок в детские лагеря будет осуществляться схема, похожая на кешбэк. Она будет распространяться на отдых на территории всей страны. Туроператоры будут взаимодействовать в данной технологии через регионального оператора.

«Электронная система агрегатора услуг отрабатывается. До конца недели ожидаем утвержденный порядок взаимодействия. Предварительно известно, что все будет проходить по программе кешбэка. Для этого путевку надо купить онлайн. Оплата должна пройти по программе лояльности «Мир». 50% стоимости путевки будет возвращаться на карту, с которой была совершена оплата», – пояснил министр.

Андрей Травников поручил убедиться в готовности детских лагерей региона к новшествам, чтобы у людей была возможность приобретать путевки онлайн. Кроме того, губернатор поставил задачу ознакомить с новыми правилами население, чтобы люди знали, как будет работать схема и как им осуществлять возврат средств.

В 2021 году отдохнуть в детских лагерях Новосибирской области смогут больше 106 тысяч детей. В регионе планируют открыть 52 загородных лагеря и 957 лагерей дневного пребывания.