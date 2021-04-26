Александр Карелин снялся в брутальном клипе «Тяжело седому пацану»

Знаменитый новосибирец, спортсмен и политик Александр Карелин принял участие в съемках клипа на песню Владислава Медяника. Видео «Тяжело седому пацану» выпустил YouTube-канал GUTSERIEV MEDIA.

Кроме Карелина в клипе снялись артисты Александр Иншаков, Борис Щербаков, Максим Дрозд, Малхаз Абуладзе, Даниил Спиваковский, Сергей Губанов, а также музыкант Владимир Пресняков-старший. Все они собираются в спортзале и садятся в круг, как на психотерапии. По очереди они называют свои «пацанские клички» и демонстрируют седины. Последним в круг заходит известный новосибирец – член Совета федерации Александр Карелин. Карелин за все видео не проронил ни слова, только оторвал от стены начавшую мигать лампу. В какой-то момент «седые пацаны» превращаются в детей и начинают громить спортзал. За этим занятием их застает актриса Анна Чурина. «Это что за клуб седых пацанов? Пацаны, не наигрались еще?» – спрашивает девушка.