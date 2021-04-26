Более 60% жителей страны признались, что устали переживать на тему коронавирусной пандемии

Опрос среди жителей показал, какой процент россиян уже столкнулся с болезнью (или по крайней мере считает так), а также затронул вопрос страхов, связанных с пандемией. Как сообщает портал «МИР 24», в ходе опроса у респондентов не спрашивали, обращались ли они к медикам в связи с заболеванием. Так что в исследовании были учтены и ответы граждан, испытавших с начала пандемии коронавируса симптомы, которые можно причислить к проявлению COVID-19. По данным портала, «24% респондентов ответили утвердительно. 6% признались, что в данный момент наблюдают у себя подобные недомогания».

15% всех участников опроса считают риск заболеть коронавирусом своим самым сильным страхом во время пандемии, 14% заявили о боязни, что инфекция поразит их близких. Среди самых сильных «ковидных» страхов также потеря обоняния на несколько месяцев, проблемы на работе из-за болезни, боязнь изоляции и сложности при пересечении границ.

При этом 62% опрошенных отметили, что поначалу боялись, а позже устали переживать на этот счет. Каждый пятый участник исследования признался, что не боится COVID-19, так как считает, что в месте его проживания уже сформировался коллективный иммунитет. Каждый седьмой перестал бояться заражения после того, как прошел вакцинацию.