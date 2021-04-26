Пожилым новосибирцам рекомендуют оставаться дома на праздник Пасхи

Мэрия Новосибирска назвала условия, при которых горожане смогут посетить храм во время пасхальной службы 2 мая. Отметим, что попасть на праздник не смогут все желающие, поскольку запускать в храм будет ограниченное число прихожан.

«Богослужение рекомендуется проводить в храмах площадью не более 800 квадратных метров при условии ограничения численности людей, находящихся внутри: не более одного человека на четыре квадратных метра, – говорится в сообщении мэрии. – При определении площади исключаются помещения, недоступные для посетителей: алтарь, солея, клиросы, подсобные помещения».

Верующие старше 65 лет и с хроническими заболеваниями, например болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом, рекомендуется остаться дома. Тем, кого в храмы запустят, необходимо надеть защитную маску. Священнослужителям разрешили снять маску на время литургии, однако на исповеди нужно непременно быть в маске. Сотрудники храма с повышенной температуры не примут участие в богослужении. Дистанция между посетителями храма должна быть не менее 1,5 метра. На входе в здание прихожане смогут обработать руки антисептиками.

«В храмах также рекомендуется проводить регулярное проветривание, использовать устройства обеззараживания воздуха, дезинфицировать помещения, киоты и предметы, используемые при совершении богослужений и религиозных обрядов», – добавили в мэрии Новосибирска.