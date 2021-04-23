Новосибирцев приглашают поучаствовать в фестивале гостеприимства «Самоварфест-2021»

Пятый всероссийский фестиваль пройдет в День России, 12 июня, на Поклонной горе в Москве.
Основные идеи «Самоварфеста» – интеграция в единое культурное и духовное пространство представителей более 190 народов России, знакомство посетителей фестиваля с национальными традициями народов России и демонстрация современных достижений нашей страны, содействие продвижения имиджа России – как самой гостеприимной страны в мире.
К участию в фестивале приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства, этнотекстиля, экопродуктов, представители сферы общественного питания в области национальной кухни, любительские, профессиональные творческие коллективы и солисты, а также представители современной молодежной субкультуры.
Запланирована работа более десяти тематических площадок, в их числе – аллея регионов России, включающая выставку-ярмарку народно-художественных промыслов и ремесел, региональных этнобрендов, национальных кухонь народов России, региональных этнотуристических маршрутов и мастер-классы, а также аллея стран СНГ, молодежная площадка, разноформатные мастер-классы и многое другое.
Помимо традиционной программы с участием национальных и фольклорных коллективов и исполнителей, запланирована молодежная программа. Будут представлены следующие направления: граффити, скейтбординг и разного рода творческие батлы.
Завершится фестиваль по традиции масштабным гала–концертом, в котором выступают ведущие фольклорные и рок-, поп-коллективы России.
Заполнить заявку на участие и узнать подробную информацию о фестивале можно на сайте.
Фото: архивы пресс-служб
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