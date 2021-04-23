Новосибирцев приглашают поучаствовать в фестивале гостеприимства «Самоварфест-2021»

Основные идеи «Самоварфеста» – интеграция в единое культурное и духовное пространство представителей более 190 народов России, знакомство посетителей фестиваля с национальными традициями народов России и демонстрация современных достижений нашей страны, содействие продвижения имиджа России – как самой гостеприимной страны в мире.

К участию в фестивале приглашаются мастера декоративно-прикладного искусства, этнотекстиля, экопродуктов, представители сферы общественного питания в области национальной кухни, любительские, профессиональные творческие коллективы и солисты, а также представители современной молодежной субкультуры.



