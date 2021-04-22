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28 апреля в России впервые отметят День работников скорой помощи. Новосибирцы могут выразить им благодарность в соцсетях регионального минздрава

Кроме того, можно разместить пост с хэштэгом #СпасибоСкорая на своей странице.

Накануне Дня работников скорой помощи министерство здравоохранения региона запустило акцию «Спасибо, скорая!». Новосибирцам предлагают поблагодарить медсестер, фельдшеров и врачей неотложки в социальных сетях.

Для участия в акции нужно в социальных сетях регионального минздрава (Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм) или на своей собственной странице рассказать с хэштэгом #СпасибоСкорая историю о людях, которые ставят диагнозы, принимают сложные решения, реанимируют пациентов в любых условиях, а также просто сказать им спасибо.

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