28 апреля в России впервые отметят День работников скорой помощи. Новосибирцы могут выразить им благодарность в соцсетях регионального минздрава

Накануне Дня работников скорой помощи министерство здравоохранения региона запустило акцию «Спасибо, скорая!». Новосибирцам предлагают поблагодарить медсестер, фельдшеров и врачей неотложки в социальных сетях.

Для участия в акции нужно в социальных сетях регионального минздрава (Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм) или на своей собственной странице рассказать с хэштэгом #СпасибоСкорая историю о людях, которые ставят диагнозы, принимают сложные решения, реанимируют пациентов в любых условиях, а также просто сказать им спасибо.