Новосибирцы стремительно «убывают». В прошлом году показатель естественной убыли населения в нашей области вырос в 2,5 раза

Новосибирскстат опубликовал данные об изменении численности населения Новосибирской области за 2020 год. Наиболее заметные изменения претерпела так называемая естественная убыль населения – разница между числом смертей и рождений. Новосибирская область находится в стадии естественной убыли населения с 2017 года (до этого рождалось больше людей, чем умирало), однако в 2020 год стал рекордным. По данным Новосибирскстата, на 1 января 2021 года в Новосибирской области проживало 2 млн 785 800 человек. Это на 12,3 тысячи меньше, чем в прошлом году – в относительных значениях речь идет о снижении численности населения на 0,4% меньше.

По сравнению с 2019 годом естественная убыль выросла в 2,5 раза. Если в 2019-м она составила 5,6 тысяч человек, то в 2020 – 14 тысяч. Ранее естественную убыль удавалось компенсировать миграцией населения (в Новосибирскую область въезжало больше людей, чем уезжало из нее), то в коронавирусном 2020 году желающих переселиться в другую область стало меньше на 9 тысяч человек. Снижение численности населения было неравномерным. Так, число горожан (во всех городских поселениях Новосибирской области) уменьшилось на 8,4 тысяч человек и опустилось до уровня 2 207 900 человек. Если в прошлом году естественная убыль городского населения была всего три тысячи человек, то в 2020 увеличилась более чем в три раза – до 9,9 тысяч человек.

В Новосибирске за год стало на 5 500 жителей меньше, теперь здесь живет 1 млн 620 200 тысяч человек, это почти три четверти всех горожан региона. В сельской местности число жителей за год уменьшилось на 3,9 тысячи человек или на 0,7%. Теперь в деревнях и селах региона живет 577 900 человек.