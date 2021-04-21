Со следующего года онкологические пациенты смогут лечиться только в своих регионах

1 января 2022 года вступает в силу закон, согласно которому онкобольные россияне смогут получать лечение только в своем регионе. Пациенты должны будут обращаться именно в те государственные больницы, к которым прикреплены по месту жительства. Самостоятельно выбрать место лечения они не смогут.

По мнению специалистов, такая инициатива приведет к осложнению терапии пациентов, живущих на периферии. «Одна из ключевых претензий к этому порядку — невозможность пациента реализовать свое право выбора медучреждения, гарантированное федеральным законом № 323 „Об основах здоровья граждан“», — отмечает президент ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова. Она подчеркивает, что если бы во всех регионах медицина соответствовала необходимому уровню, люди бы не уезжали на лечение в другие города как «онкотуристы».

В соответствии с новым порядком, что чтобы попасть в высокотехнологическую клинику из другого региона, необходимо будет получить специальное направление.