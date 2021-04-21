Андрей Травников высоко оценил работу Новосибирской облорганизации Всероссийского общества инвалидов

Итоги работы Новосибирской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (НОО ВОИ) за пять лет – с 2016 по 2021 год – подвели во время VII отчетно-выборной конференции 20 апреля. Андрей Травников поблагодарил членов общественной организации за конструктивное эффективное взаимодействие с региональным правительством и обсудил с ними планы дальнейшей совместной работы.

«Более тридцати лет НОО ВОИ не просто защищает интересы людей с определенными ограничениями здоровья, но и делает более серьезную работу – меняет в лучшую сторону отношение в обществе друг к другу, к необходимости помогать ближнему. В этой работе вы достигли серьезных результатов, которыми мы гордимся, особенно вспоминая сложный 2020 год, который в очередной раз подтвердил: у нас консолидированное общество, в котором принято откликаться на чужую беду, на просьбу о помощи, – подчеркнул губернатор. – Спасибо вам огромное за вашу работу, а также за умение выстраивать конструктивные взаимоотношения с представителями власти, бизнеса. Вы умеете показать – как сделать нашу работу лучше, не стоите на месте и постоянно находитесь в поиске и устранении изъянов в общественных отношениях. Подход НОО ВОИ к работе – с одной стороны – принципиальный, с другой – профессиональный, с глубоким пониманием проблематики, – для нас очень ценен».