Андрей Травников высоко оценил работу Новосибирской облорганизации Всероссийского общества инвалидов

Губернатор отметил, что она меняет в лучшую сторону отношения людей друг к другу.
Итоги работы Новосибирской общественной организации Всероссийского общества инвалидов (НОО ВОИ) за пять лет – с 2016 по 2021 год – подвели во время VII отчетно-выборной конференции 20 апреля. Андрей Травников поблагодарил членов общественной организации за конструктивное эффективное взаимодействие с региональным правительством и обсудил с ними планы дальнейшей совместной работы.
«Более тридцати лет НОО ВОИ не просто защищает интересы людей с определенными ограничениями здоровья, но и делает более серьезную работу – меняет в лучшую сторону отношение в обществе друг к другу, к необходимости помогать ближнему. В этой работе вы достигли серьезных результатов, которыми мы гордимся, особенно вспоминая сложный 2020 год, который в очередной раз подтвердил: у нас консолидированное общество, в котором принято откликаться на чужую беду, на просьбу о помощи, – подчеркнул губернатор. – Спасибо вам огромное за вашу работу, а также за умение выстраивать конструктивные взаимоотношения с представителями власти, бизнеса. Вы умеете показать – как сделать нашу работу лучше, не стоите на месте и постоянно находитесь в поиске и устранении изъянов в общественных отношениях. Подход НОО ВОИ к работе – с одной стороны – принципиальный, с другой – профессиональный, с глубоким пониманием проблематики, – для нас очень ценен».
За совместную эффективную работу членов НОО Всероссийского общества инвалидов поблагодарил и главный врач Новосибирского областного онкодиспансера, депутат заксобрания Новосибирской области Олег Иванинский: «Председатель организации Игорь Галл-Савальский постоянно выходит на нас с инициативами, всегда все социальные вопросы, которые рассматривают в заксобрании, обсуждают с ним, с его коллегами. НОО ВОИ – полноценные партнеры органов государственной власти».
Председатель общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов» Игорь Галл-Савальский представил участникам конференции доклад о приоритетных направлениях деятельности НОО ВОИ в 2021-2026 гг. Среди ключевых вопросов – продолжение работы «Службы юридической помощи инвалидам», защита прав и интересов людей с ограниченными возможностями здоровья, постоянное повышение юридических компетенций членов НОО ВОИ, трудоустройство инвалидов, повышение их конкурентоспособности на рынке труда, дальнейшее совершенствование критериев оценки и механизмов ликвидации барьеров, ограничивающих жизнь людей с инвалидностью.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.