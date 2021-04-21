Новосибирск оказался в рейтинге самых воспитанных российских городов

Эксперты независимого агентства Zoom Market провели социологическое исследование, определяющее самый воспитанный город страны. Рейтинг сформирован на основании восьми вопросов: скажите, вы можете назвать себя терпеливым человеком? Вы всегда дослушиваете собеседника до конца? При принятии решений вы всегда учитываете интересы окружающих? Вы с уважением относитесь к любому чужому труду? Вы умеете признавать свои ошибки? Как вы относитесь к пожилым людям? Вы часто уступаете место в общественном транспорте? Вы можете назвать себя воспитанным человеком?

В числе лидеров оказались Новосибирска, Томска, Красноярск, много очков набрал также Нижний Новгород. К слову, Москва находится лишь на 14 месте. В конце рейтинга оказались Челябинск, Брянск и Омск. По данным исследователей, у жителей этих городов воспитанность не является сильной стороной.