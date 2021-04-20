Новосибирцев приглашают поучаствовать в акции помощи ветеранам «Красная гвоздика»

«Красная гвоздика» – всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий, которые сражались за наше Отечество. Каждый житель региона может внести свой вклад в помощь ветеранам, приобретая значок «Красная гвоздика» онлайн, в торговых сетях или отделениях Почты России. Также значок можно получить у волонтеров в обмен на пожертвование. Все средства от продажи значков идут на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам боевых действий.

Подробная информация – на сайте акции.

Фото: архивы пресс-служб