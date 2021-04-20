46% новосибирцев покидают рабочее место из-за конфликтов с коллегами и начальством

Новосибирцев часто увольняют с работы из-за конфликтов, к такому выводу пришли аналитики hh.ru. Почти половина жителей области (46%) основной причиной увольнения назвали конфликты и споры с руководством или коллегами. К слову, по стране в целом эта причина заняла лишь второе по популярности место (31%).

Кроме того, новосибирцы часто меняют работу из-за сокращения в связи с внутренней реструктуризацией. Такой повод к увольнению отметили 31% респондентов из региона. В то же время по России это главная проблема: 37% жителей страны выбрали именно этот вариант в качестве повода, из-за которого они покидали прежние рабочие места. На третьем месте у новосибирцев – сокращения в связи с внешними факторами, которые не зависят от компании (16% опрошенных из региона и 22% россиян).

79% жителей Новосибирска и области не получили при увольнении никакой помощи от компании-работодателя, 6% уволенным предложили перевестись в другой отдел или подразделение, 10% получили хорошие рекомендации от работодателя, 4% граждан помогли найти новую работу. 54% новосибирцев ушли с прошлой работы с негативом по отношению к бывшему работодателю, 31% жителей области сообщили, что особых негативных эмоций у них не осталось.